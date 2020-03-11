В Крыму задержаны пятеро предполагаемых членов «Хизб ут-Тахрир»

11.03.2020, 10:59, Новости дня

Правоохранительные органы в крымском городе Бахчисарай задержали пятерых подозреваемых, связанных с запрещенной в РФ религиозно-экстремистской организацией «Хизб ут-Тахрир», сообщил адвокат Николай Полозов.

«Задержали пятерых человек по обвинению в участии в деятельности «Хизб ут-Тахрир». Адвокаты на месте там работают», – передает ТАСС слова Полозова.

В ноябре Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил шестерых жителей Крыма, обвиняемых в участии в деятельности ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир» к срокам от 7 до 19 лет колонии строгого режима.