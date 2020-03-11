Реакция: Владимир Путин согласился с предложением «обнулить» отсчет президентских сроков

11.03.2020, 10:45, Новости дня

Российский лидер Владимир Путин поддержал предложение изменить положение Конституции, ограничивающее число президентских сроков.

Это позволит 67-летнему Путину еще долго оставаться у власти после окончания нынешнего, в теории последнего, срока в 2024 году.

В соответствии с предложенными изменениями, которые, как настаивает Путин, должен поддержать предстоящий общенациональный референдум и одобрить Конституционный суд, нынешний российский лидер получит право еще дважды баллотироваться в президенты и таким образом продлить свое 20-летнее правление в Кремле до 2036 года.

Путин представил этот шаг как внесение стабильности в неопределенное политическое будущее России, фактически, заявив, что, оставаясь у власти, он сможет привести страну к тому дню, когда смена власти путем выборов станет возможной.

«Уверен, что придет время, когда высшая, президентская власть в России не будет, что называется, так персонифицирована, не будет связана с каким-то одним человеком конкретным», – сказал Путин.

«Нам достаточно уже было революций», – отметил он.

События во вторник были тщательно срежиссированы.

Сначала депутат Госдумы Валентина Терешкова, легендарная первая женщина, полетевшая в космос, вышла на трибуну и заявила, что недавние конституционные дебаты не учли истинного пожелания россиян – чтобы Путин оставался у власти.

Более того, Терешкова заявила, что изменение Конституции дает президенту право «обнулить» количество сроков, которые он уже отработал на этом посту.

После этого спикер Думы Вячеслав Володин проинформировал журналистов, что Путину сообщили об этом и что он прибудет в Думу, чтобы обсудить эту идею.

Вскоре после этого Путин предстал перед законодателями и согласился с тем, что «обнуление» сроков действительно возможно.

Дума незамедлительно одобрила это предложение.

Критики Кремля не питали особых иллюзий по поводу предстоящего развития событий.

«То, что Путин никуда не уходит – мы всегда знали. То, что он решит никаких хитрых госсоветов не мутить, а просто втупую пойдет на очередной срок – некоторый сюрприз», – написал в Facebook главный стратег оппозиционного лидера Алексея Навального Леонид Волков.

«Действующая конституция гарантирует, что я точно могу участвовать в президентских выборах, а Путин – точно не может» – написал Навальный в Твиттере, отметив, что Кремль не допустил его к участию в выборах, несмотря на решения Европейского суда по правам человека.

«Из-за карантина Путину запретили покидать свой пост», – пошутил фотожурналист Дейв Френкель в Твиттере.

Действительно, если Путин останется здоровым и сохранит общественную поддержку, то россияне столкнутся с перспективой, при которой Путин останется у власти, когда ему будет далеко за 80.

«Путин – умница! Надеюсь, что к 2036 г. он сумеет-таки убедить население, что демократия лучше диктатуры», – написал в своем блоге директор Центра исследований постиндустриального общества Владимир Иноземцев.

«Быстрее обучиться, скорее всего, не получится», – добавил он с сарказмом.