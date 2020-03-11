Разведсообщество США не считает, что Россия поддерживает конкретных кандидатов в президенты

11.03.2020, 10:45, Новости дня

Представители разведки заявили законодателям за закрытыми дверями, что Россия не поддерживает напрямую ни одного из американских кандидатов в президенты.

Эти заявления, противоречащие более раннему брифингу, вызвали обвинения со стороны демократов, что администрация Трампа политизирует деятельность разведки.

«Разведсообщество не пришло к выводу, что Кремль напрямую помогает переизбранию каких-то кандидатов или избранию других, – говорится в несекретном резюме разведсообщества, переданном законодателям. – Мы также не пришли к выводу, что российская сторона непременно попытается сделать это в 2020 году».

Как сообщили три источника, присутствовавших на слушаниях во вторник, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси бросила вызов представителям разведки на первых двух брифингах, заявив, что их утверждения отличаются от информации, озвученной на закрытых слушаниях в феврале, когда высокопоставленный чиновник, отвечающий за безопасность выборов, говорил о том, что Россия предпочла бы, чтобы президентом был переизбран Дональд Трамп.

Предыдущий брифинг вызвал возмущение у республиканских конгрессменов.

Ранее в тот же день Трамп раскритиковал брифинги, обвинив председателя комитета Палаты представителей по разведке демократа Адама Шиффа в том, что он слишком много говорит о российском вмешательстве на выборах.

«Сегодня пройдет еще одно заседание, посвященное России, России и России, – написал Трамп в Твиттере. – Его возглавит коррумпированный политик хитрюга Адам Шифф, так что я бы не ожидал слишком многого!»

Для сенаторов был проведен отдельный брифинг. В ответ на твит Трампа Шифф заметил, что чиновники, проводившие брифинг для законодателей, были людьми президента, включая нескольких руководителей разведывательных ведомств.

«Мы будем настаивать на правде, нравится вам это или нет», – написал Шифф в Твиттере.

Два представителя разведки отвергли любые предположения, что их оценки были политизированы. По их словам, выводы о России были сделаны карьерными профессионалами и представляют текущую точку зрения различных разведывательных ведомств, которая основана на фактах.

В переданном законодателям резюме упоминаются распространяемые российские «сообщения в медиа», которые критикуют представителей обеих партий, чтобы «послать сигнал о недовольстве России».

Один из представителей разведки сказал, что Россия уделяет основное внимание не столько выборам, сколько политическим дебатам вокруг голосования.

Россия вновь активизировала свои усилия по вмешательству, заявили чиновники, используя существующую разобщенность между американцами, чтобы посеять хаос.

В частности, агенты кремлевских спецслужб пытаются усилить заявления организаций сторонников превосходства белой расы, чтобы попытаться спровоцировать насилие, отмечалось на брифинге.