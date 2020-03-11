Актриса Дженна Дьюэнн во второй раз стала матерью

11.03.2020, 10:36, Разное

За всем ходом беременности 39-летней актрисы Дженны Дьюэнн, а также подготовкой ее возлюбленного, 44-летнего актера Стива Кази, к радостному событию можно было следить в ее личном блоге. Там же Дженна и сообщила подписчикам радостную новость о том, что стала матерью, опубликовав черно-белое фото с подписью. Также она обнародовала пол и имя новорожденного: это мальчик Каллум Майкл Ребел Кази, и на свет он появился 6 марта.

И наши сердца практически взворвались от счастья до самой бесконечности. Добро пожаловать в мир, маленький ангел, — написала актриса под фото в Instagram.

Фото из Instagram Дженны Дьюэнн

Напомним, впервые Дженна и Стив были замечены вместе на вечеринке в честь Хэллоуина в октябре 2018 года. Они целовались и обнимались, так что вопрос о статусе их отношений был снят сразу же. Однако, как потом выяснилось, роман актеров начался на несколько месяцев раньше этих снимков. От предыдущего брака — с актером Ченнингом Татумом, с которым они как раз познакомились на съемках картины «Шаг вперед» — Дженна на тот момент уже воспитывала дочь Эверли. В сентябре же прошлого года стало известно, что она станет матерью во второй раз: представитель актрисы сообщил об этом изданию People.

Мы просто на седьмом небе от счастья и с нетерпением ждем увеличения нашей семьи,

— поделилась пара с изданием. Для Стива этот ребенок стал первым.

Дженна Дьэнн и Стив Кизи

Кстати, это не единственное радостное событие, которое произошло в 2020-м в жизни пары. В феврале также стало ясно, что Дженна и Стив недавно обручились. Оба опубликовали на своих страницах в Instagram одинаковое фото с помолвочным кольцом Дженны с крупным бриллиантом на том самом пальце. По традиции снимку сопутствовала романтичная подпись:

Когда ты просыпаешься утром, я целую твое лицо с улыбкой, которую никто никогда не видел ранее. Когда ты просыпаешься утром, я целую твои глаза и говорю, как любил тебя все эти годы,

— так прокомментировал свои чувства Стив.

Всю жизнь любить тебя и расти с тобой… У тебя мое сердце,

— написала в ответ Дженна.

Дженна Дьюэнн и Стив Кази