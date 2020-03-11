Незадолго до финала: Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с еще одной лондонской встречи

11.03.2020, 10:36, Разное

9 марта стало последним днем, когда герцог и герцогиня Сассекские вышли в свет в качестве «старших членов королевской семьи»: пара посетила Вестминстерское аббатство, чтобы принять участие в специальной торжественной службе по случаю Дня Содружества. После этого праздника, который традиционно отмечается в Великобритании во второй понедельник марта и является важным для монаршего семейства, Меган и Гарри, если и будут появляться на публике, то уже как самостоятельные единицы, а не представители британской монархии.

Впрочем, еще до этого знакового и финального выхода пара совершила ряд не столь растиражированных визитов. Так, несколько дней назад Меган посетила труппу лондонского Королевского Национального театра, патроном которого она является, а также отметила Международный женский день в компании школьников в одном из учебных заведений Дагенхэма. Вчера же вечером стало известно, что в ее с принцем Гарри графике стояло посещение еще одной важной для британской короны достопримечательности: Букингемского дворца, где они встретились с молодыми лидерами Королевского фонда Содружества. Неформальные снимки этой беседы были опубликованы в официальном Instagram пары @SussexRoyal, а вскоре на страничке самого фонда стало доступно и видео со встречи. В ходе дискуссии с активистами обсуждались такие важные проблемы, как психологическое здоровье, равные права и прочие социальные инициативы.

Меган и Гарри на встрече с лидерами Королевского фонда Содружества

Для этого визита Меган выбрала скромное на вид, но совсем не скромное по цене плиссированное платье от бренда Preen by Thornton Bregazzi стоимостью 925 фунтов стерлингов. Пользователи соцсетей уже заметили, что новый период в жизни уже практически бывшей герцогини ознаменовался возвращением в ее жизнь ярких нарядов. Если раньше она делала упор на благородный белый, черный и темно-синий цвета, то сейчас стала все чаще появляться в нарядах ярких оттенков. Так, во время недавнего вручения премии Endeavour Fund Awards в Лондоне она надела ослепительное голубое платье-футляр Victoria Beckham за 1 285 долларов. А для той же финальной процессии в Вестминстерском аббатстве выбрала костюм насыщенного изумрудного оттенка.

Новых ярких и, возможно, менее формальных нарядов Меган долго ждать, скорее всего, не придется. Во всяком случае встреча с активистами фонда Содружества последней точно не является. Несмотря на «мегзит», за Меган и Гарри сохраняются полномочия президента и вице-президента этой организации.