Паралимпиец Бурлаков рассказал о важности экологической поправки к Конституции

11.03.2020, 10:31, Новости дня

«Поддержка поправки об охране природы говорит о том, что мы можем порадоваться за наше будущее», – сообщил газете ВЗГЛЯД спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков, комментируя решение Госдумы поддержать «президентский пакет» поправок к Конституции.

«Одобрение поправки – действительно важный шаг, так как именно из-за плохой экологии, например, часто рождаются дети с особенностями», – считает спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков.

Он также отметил, что закрепление в Конституции предложения об ответственном обращении с животными и сохранении природного ресурса поможет сохранить природное богатство России. «Люди должны знать не только историю Великой Отечественной войны или Отечественной войны 1812 года, но и природную историю страны. Наши дети и потомки должны видеть животных не только на картинках и в зоопарках, но и в природе. Это же здорово», – добавил спортсмен.

По словам Бурлакова, воспитание экологической культуры должно начинаться с детства. «Нужно учить людей вести себя культурно как на улице, так и в природе. Необходимо объяснять, почему нельзя мусорить в лесу, на природе, вырубать деревья вдоль реки и так далее. Важно начинать делать это с детского сада, а не тогда, когда что-то уже случилось», – заключил собеседник.

Напомним, во вторник депутаты Госдумы проголосовали за принятие во II чтении президентского законопроекта о поправке в Конституцию. В тексте содержится и поправка об охране природы и живого мира нашей Родины. Так, в перечь полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».

Ранее 13 февраля на встрече президента Владимира Путина с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков предложил дополнить основной закон страны пунктом о сохранении живого природного ресурса страны и об ответственном отношении к животным. Путин назвал идею хорошей.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что с поддержкой инициативы Бурлакова о закреплении в Конституции положений об охране живого мира страны и об ответственном отношении к животным выступила партия «Зеленая альтернатива». Эколог Илья Блувштейн также поддержал идею. Он заявил, что миллионы граждан ждут, чтобы в Конституции появилась норма об ответственном отношении к животным и природе.