АТОР представила план поддержки туротрасли в условиях коронавируса

11.03.2020, 10:30, Новости дня

Ассоциация туроператоров РФ (АТОР) направила в Минэкономразвития план поддержи туристической отрасли в условиях ограничений из-за нового коронавируса.

Письмо направлено на имя министра экономического развития Максима Решетникова. В нем АТОР указала девять первоочередных мер, необходимых для оперативной поддержки туротрасли, передает РИА «Новости».

Ассоциация просит закрепить в отраслевом законодательстве понятие форс-мажора. По мнению АТОР, это должно позволить туроператорам в таких ситуациях сдвинуть сроки выполнения обязательств по уже заключенным договорам соразмерно срокам действия форс-мажорных обстоятельств.

Представители туристического рынка также просят проработать возможность для временной приостановки в 2020 году деятельности туроператоров, обусловленной развитием коронавируса, в первую очередь, в Европе.

«Порядок приостановки деятельности должен позволить туроператору остаться в реестре туроператоров и обеспечить возможность туроператорской компании приступить к работе после объявления наступления нормализации в мире ситуации с COVID-19», – отмечается в сообщении АТОР.

Еще одной предложенной мерой АТОР является проработка вопроса предоставления госгарантий кредитными организациям для обеспечения беспроцентного кредитования туроператоров в упрощенном порядке.

Кроме того, как сообщила исполнительный директор Ассоциации Майя Ломидзе, АТОР готова помочь туроператорам объективно оценить ущерб от коронавируса.

«Минэкономразвития действительно предложило туроператорам подсчитать объём потерь российского туристического рынка, которые он понёс в результате распространения коронавируса. Если министерство запрашивает данные по ущербу, то можно надеяться, что там видят какие-то рычаги, способные помочь разобраться с проблемой», – сказала Ломидзе.

Она отметила, что министерство предложило АТОР до 12 марта оценить понесенные отечественными туроператорами потери по невозвратным билетам из-за массовой вспышки коронавируса, чтобы предоставить компенсацию за них.

«Мы готовы помочь, но суммы ущерба туроператоров должны быть подтверждены документально, так что их взаимодействие с министерством неизбежно. Мы очень благодарны Минэкономразвития, так как начался какой-то процесс, начались некоторые возвраты средств потребителям за авиабилеты, хоть частично, но подвижки в сфере транспорта пошли», – добавила представитель АТОР.

Она подчеркнула, что благодаря Минэкономразвития появится возможность получить объективную оценку ущерба туристического рынка России.

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