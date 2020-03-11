Ученые обнаружили смертельно опасные вещества в матрасах для сна

11.03.2020, 10:30, Разное

Во время исследования матрасов для сна исследователи нашли в них смертельно опасные вещества. Работу проводили специалисты Израильского технологического института.

Специалисты сообщают, что матрасы для сна могут выделить газообразные химические вещества, известные как ЛОС. Появляются они из полиуретана и других веществ, использующихся в пластмассе и антипиренах. ЛОС влияют на здоровье по-разному: может появиться раздраженность носа и глаз, головная боль или поражаться внутренние органы. Соединения, где есть формальдегид и бензол, увеличивают риск появления онкологических болезней.

В новом эксперименте эксперты протестировали 8 матрасов и создали условия, которые имитировали тело человека в момент ночного сна. Как стало известно, при выделении из тела тепла увеличивается выброс ЛОС. Для взрослых вред незаметный, а дети страдали больше. Если от химикатов не будет мгновенного вреда, то в будущем появятся проблемы со здоровьем. Для предотвращения угрозы необходимо покупать матрас из безопасных материалов и часто проветривать комнату.