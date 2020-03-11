Ученые обнаружили смертельно опасные вещества в матрасах для сна

11.03.2020, 10:30, Разное

Во время исследования матрасов для сна исследователи нашли в них смертельно опасные вещества. Работу проводили специалисты Израильского технологического института.
Специалисты сообщают, что матрасы для сна могут выделить газообразные химические вещества, известные как ЛОС. Появляются они из полиуретана и других веществ, использующихся в пластмассе и антипиренах. ЛОС влияют на здоровье по-разному: может появиться раздраженность носа и глаз, головная боль или поражаться внутренние органы. Соединения, где есть формальдегид и бензол, увеличивают риск появления онкологических болезней.

В новом эксперименте эксперты протестировали 8 матрасов и создали условия, которые имитировали тело человека в момент ночного сна. Как стало известно, при выделении из тела тепла увеличивается выброс ЛОС. Для взрослых вред незаметный, а дети страдали больше. Если от химикатов не будет мгновенного вреда, то в будущем появятся проблемы со здоровьем. Для предотвращения угрозы необходимо покупать матрас из безопасных материалов и часто проветривать комнату.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.12 / В Сети появились изображения нового Mercedes EQA

23.02 / Эксперты назвали главные запреты, которые нужно знать при использовании микроволновки

28.02 / Мнение: Поправки к юбилею Ленина

21.01 / Участники Гайдаровского форума-2020 обсудили необходимость предоставления качественного образования в каждой школе

27.02 / Суд отпустил под домашний арест экс-полицейского, признавшего вину по делу Голунова

16.01 / Москву ждет новый температурный рекорд

21.01 / Вернуть деньги отказывается: следователи устроили очную ставку Цымбалюк-Романовской

06.03 / Певица Grimes подтвердила, что ждет ребенка от Илона Маска

25.01 / «Предложение муж сделал на кладбище»: Чуйкина вспомнила свой роман с продюсером Быркиным

11.01 / В архивах Бортника Жильцов обнаружил первую версию песни Высоцкого «Райские яблоки»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика