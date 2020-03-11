Путин заявил о согласии многих лидеров с тезисами мюнхенской речи

11.03.2020, 10:28, Новости дня

Со временем мировые лидеры согласились с тезисами мюнхенской речи 2007 года, хотя поначалу она вызвала негодование в мире, сообщил Владимира Путина.

Президент отрицательно ответил на вопрос в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину», не погорячился ли он с заявлениями, сделанными во время Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года.

«Сейчас же повторяют все то, что я говорил (…) Возьмите руководителей Германии – ведь они почти дословно воспроизводят», – добавил глава государства.

При этом он отметил, что в свое время лидеры зарубежных держав на него «ругались», «рассердились, что грубовато, не к месту».

«А я что говорил? Я говорил о том, что недопустимо, когда одна страна, Соединенные Штаты, распространяет свою юрисдикцию за рамки своих национальных границ. Но сегодня ведь руководство, скажем, Германии именно это и говорит, что это недопустимо, когда США накладывают вторичные санкции, то есть на компании, которые к самим Соединенным Штатам не имеют никакого отношения, пытаясь помешать реализации их национальных интересов», – напомнил Путин.

Отвечая на вопрос, согласен ли он с утверждением, что геополитически Европы «от Лиссабона до Владивостока» больше нет, Путин заявил, что ее и не было: «В свое время де Голль говорил о Европе до Уральских гор, от Атлантики до Уральских гор. Это я потом немножко расширил и начал говорить: почему до Уральских гор – до Тихого океана, до Дальнего Востока. Но я думаю, что к этому надо стремиться».

Напомним, 10 февраля 2007 года Владимир Путин выступил с речью на Мюнхенской конференции по безопасности. В своем выступлении он предостерег от опасности гипертрофированного применения силы в международных делах.

Также российский лидер говорил об отходе от международного права в сторону наращивания военной мощи и новой гонки вооружений. Кроме того, Путин привлек внимание к проблеме ядерного разоружения, милитаризации космоса, расширения НАТО на восток.

Выступление Путина имело огромный резонанс: впервые РФ так прямо и жестко обозначила свои подходы к мировой дипломатии. По мнению политологов, прошедшие годы показали, что тезисы речи президента не потеряли актуальности, и многие негативные тренды, о которых предупреждал тогда российский лидер, лишь усиливаются.