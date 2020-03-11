Банк Англии неожиданно понизил базовую ставку до 0,25%

11.03.2020, 10:28, Новости дня

Банк Англии неожиданно понизил базовую процентную ставку в среду на 50 базисных пунктов – с 0,75% до 0,25%, следует из пресс-релиза регулятора.

Эту меру банк объяснил необходимостью поддержать экономику на фоне вспышки коронавируса, передает РИА «Новости».

Также регулятор подтвердил объем выкупа активов с рынка в 435 млрд фунтов стерлингов.

Ранее японский индекс NIKKEI снизился на 2,3% до минимума с декабря 2018 года.

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти. После этого цены на черное золото начали резко снижаться, обрушились и фондовые рынки в разных странах.

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