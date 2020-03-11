Муэдзин умер в Исторической мечети Москвы

11.03.2020, 10:28, Новости дня

В Москве 10 марта в возрасте 60 лет умер на рабочем месте муэдзин Исторической мечети Раис Ханефеев, сообщили в администрации учреждения.

По словам представителя прихода, во вторник Ханефеев, как обычно, пришел в мечеть перед дневной молитвой, которая начинается в 12.45.

«В тот день он ни на что не жаловался, но, видимо, почувствовал себя плохо, потому что так и не успел огласить призыв к намазу. Люди заподозрили неладное и уже после молитвы пошли его искать, однако смогли обнаружить только бездыханное тело», – передает «Интерфакс» слова представителя администрации мечети.



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