Госдума приняла закон о поправках в Конституцию
11.03.2020, 10:28, Новости дня
Госдума приняла в третьем – заключительном – чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию.
Поправки предусматривают не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь, передает ТАСС.
Также законом на уровне Конституции закрепляются ограничения для высших должностных лиц, расширяются полномочия парламента, устанавливаются социальные гарантии и приоритет национального права над международными соглашениями.
Добавлено упоминание Бога и русского языка как языка государствообразующего народа.
Закон предусматривает как внесение изменений в Конституцию, так и в нормативные акты, касающиеся процедуры их вступления в силу.
Теперь закон должен быть одобрен Советом Федерации, рассмотрение в верхней палате запланировано в среду.
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