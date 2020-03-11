Стало известно о процессорах для Redmi Note9 и Redmi Note 9 Pro

11.03.2020, 10:21, Разное

Готовящиеся к дебюту смартфоны бренда Redmi Note 9 и Note 9 Pro засветились в базе Geekbench, где прошли испытание на производительность. Тесты показали, какие процессоры получат новинки.
Модель Note 9 здесь фигурирует под обозначением Xiaomi Merlin (а, согласно слухам, это и есть грядущий гаджет Redmi). Смартфон в качестве основы получит восьмиядерный чипсет MediaTek. В базе Geekbench модель процессора не указана, но, как свидетельствуют ранние утечки, — это Helio G70, построенный по технологии 12-нанометрового процесса. В чипе за энергоэффективность отвечает ядро Cortex-A55, а за производительность — Cortex-A75.

Redmi Note 9 Pro в базе проходит с процессором от Qualcomm. По информации авторитетного инсайдера Ишана Агарвала, модель основана на игровой SoC Snapdragon 720G, обладающей графическим ускорителем Elite Gaming. Судя по тестам, чипсет обеспечит гаджету большую производительность, нежели у Note 9.

Дебют новинок, которые получат по 6 Гб оперативной памяти и предустановку ОС Android 10, ожидается 12 марта в Индии. По слухам, бренд Redmi готовит к презентации еще одну модель — Note 9 Pro Max, но сведений о ней пока нет.



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