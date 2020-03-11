Евгений Плющенко призвал закрыть границу для стран с коронавирусом

11.03.2020, 10:21, Разное

Евгений Плющенко призывает закрыть границу для стран, где наблюдается вспышка коронавируса. Спортсмен поддерживает заключение правительства об отмене массовых мероприятий.

Правительство Москвы приняло решение отменить массовые мероприятия, на которых собирается более 5000 людей, из-за опасности распространения коронавируса. Фигурист Евгений Плющенко считает такой шаг правильным, несмотря на то, что его отпуск откладывается, и он теряет деньги. Ограничение касается и ледового шоу «Россия, вперед!», где супруг Яны Рудковской должен принимать участие в конце марта.

Фигурист признает, это решение действительно правильное, так как здоровье людей он ставит выше денег. Евгений Плющенко невозмутимо воспринимает информацию об отмене собственных ледовых шоу в Италии и Чехии. Спортсмен критикует компании, не прекратившие перелеты в Китай, считая, что нужно закрывать все въезды и выезды в страны, где зафиксирована вспышка опасного заболевания.