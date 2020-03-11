В Минфине не прогнозируют снижение стоимости бензина в России на фоне обвала цены на нефть — это разумно

11.03.2020, 10:21, Разное

В РФ стоимость бензина не измениться, несмотря на обвал нефтяных котировок. Так считает Алексей Сазанов, занимающий должность заместителя главы отечественного Министерства финансов.
Однако в разговоре с журналистами, представитель ведомства отметил, что эти прогнозы на счет стоимости нефтепродуктов предположительные. Тем не менее, мнение Сазонова совпадает с точкой зрения министра энергетики.

Накануне Александр Новак тоже высказался о ситуации с ценниками бензина при волатильности на рынке нефти. Глава ведомства объяснил стабильность цен на нефтепродукты работой специального демпингового инструмента, предусмотренного в системе налогообложения РФ. Как отметил Новак, в РФ стоимость горючего «не самая низкая, но и не самая высокая», и в этом плане помогает механизм сдерживания цен, передает «Слово и Дело».



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