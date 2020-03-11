Джо Байден лидирует на праймериз во второй «супервторник»

11.03.2020, 10:21, Новости дня

Бывший вице-президент США Джо Байден одержал победу на первичных выборах, по крайней мере, в трех из шести штатов, которые в этот день выбирали кандидата в президенты от Демократической партии.

По предварительным данным, он победил в Мичигане, Миссисипи, Миссури и лидирует на первичных выборах в Айдахо. Результаты голосований в штатах Вашингтон и Северная Дакота пока не подведены.

Наблюдатели указывают на однозначный успех Байдена в индустриальном штате Мичиган как на свидетельство его резко укрепившихся позиций в борьбе за партийную номинацию в президенты. Бывший вице-президент получил здесь больше 50% голосов, его конкурент, Берни Сандерс – меньше 40%.

В своей речи после победы в Мичигане Джо Байден призвал сторонников Сандерса объединиться. «У нас общая цель. Вместе мы победим Дональда Трампа», – провозгласил Байден. Берни Сандерс отказался от выступления. На фоне тревог по поводу распространения коронавируса оба кандидата отменили предвыборные митинги в Огайо, где через неделю пройдут следующие праймериз.

Для того чтобы стать кандидатом в президенты от Демократической партии, победителю необходимо получить 1991 голос выборщика. Пока Джо Байден получил 817 голосов, Берни Сандерс – 658. Шансы Сандерса на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии после проигрыша в Мичигане невысоки.

Первый «супервторник» прошел 3 марта в 14 штатах, Байден выиграл в девяти из них. На праймериз республиканцев 10 марта в пяти штатах победил действующий президент США Дональд Трамп. Выборы главы государства пройдут в США в ноябре.

 



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