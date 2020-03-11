В Москве у Госдумы проходят одиночные пикеты против поправок в Конституцию. Сегодня их рассмотрят в третьем чтении

11.03.2020, 10:21, Новости дня

В Москве у здания Госдумы проходят одиночные пикеты против принятия поправок в Конституцию, сообщает «МБХ медиа».

Акция организована партией «Яблоко». Одним из первых в пикет встал зампред партии Иван Большаков. Он вышел к зданию Госдумы с плакатом «Лучшая поправка – Путина отставка». К Большакову подошли полицейские и переписали его паспортные данные. Также правоохранители переписали данные активиста НОД, который стоит с плакатом «За приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве».

Сегодня депутаты рассмотрят проект поправок в окончательном чтении. Речь идет о более чем 40 предложениях, среди которых усиление роли Государственного совета, сокращение судей Конституционного суда и право президента на их увольнение, а также ужесточение требований к кандидатам на выборные должности и закрепление в Конституции прожиточного минимума на уровне МРОТ и индексации пенсий.

Накануне космонавт и депутат Валентина Терешкова озвучила в Думе идею обнулить президентские сроки Владимира Путина после принятия поправок к Конституции. Путин после этого приехал в Думу и заявил, что эту идею можно реализовать – при условии, что Конституционный суд примет решение о том, что это не противоречит Конституции РФ.

Через 20 минут после того, как Путин закончил речь, Госдума проголосовала по поправке и одобрила ее. Таким образом, она будет внесена в Конституцию вместе с другими «путинскими» поправками: о Боге, детях, государственнообразующей роли русского языка и приоритете российских законов над решениями международных судов.