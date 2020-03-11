Посольство России в Нидерландах прокомментировало судебный процесс по MH17

11.03.2020, 10:20, Новости дня

Россия не считает себя стороной судебного процесса по делу о сбитом в 2014 году над Донбассом самолете рейса MH17. Об этом 10 марта заявило посольство РФ в Нидерландах.

При этом, как утверждают в посольстве, Россия «последовательно выступала и выступает за полное, тщательное и независимое расследование, а также за вынесение справедливого наказания тем, кто действительно виновен в этой трагедии».

Но в то же время, по мнению российской дипмиссии, в Нидерландах «раскручивается кампания в СМИ с обвинительным уклоном в адрес России и ее граждан».

«Это, очевидно, было сделано с целью компенсировать имеющиеся пробелы в доказательной базе, вести дело к подтверждению заранее выбранной версии о якобы причастности Российской Федерации к произошедшей трагедии», – говорится в заявлении.

В посольстве также утверждают, что во время судебного процесса в Нидерландах «делаются ссылки на свидетелей, которые засекречены, указания на источники, которые не могут быть раскрыты либо, наоборот, взяты из соцсетей и не могут быть проверены на достоверность», и это, по мнению российских дипломатов, «дает повод сомневаться в объективности, непредвзятости и прозрачности» работы Международной следственной группы по расследованию катастрофы.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам JIT, рейс MH17 был сбит из комплекса «Бук» с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. 24 мая 2018 года следователи уточнили, что «Бук» прибыл на Донбасс из Курской области. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении четырем причастным к катастрофе рейса MH17 – гражданам РФ «экс-министру обороны ДНР» Игорю Гиркину, экс-главе «разведки ДНР» Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона «ГРУ ДНР» Леониду Харченко. Позже им предъявили обвинения.

9 марта 2020 года в Нидерландах начался судебный процесс по делу MH17. Дело рассматривает окружной суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов. Место проведения процесса в силу публичного интереса и большого количества участников решили перенести из здания суда в юридический комплекс города Бадхуведорп рядом с аэропортом Схипхол.

Адвокат одного из обвиняемых по делу, Олега Пулатова, Сабине тен Дуссхате в суде заявила, что ее подзащитный не считает себя виновным.

Председательствующий судья Хендрик Стейнхейс сообщил, что часть родственников погибших в авиакатастрофе будут требовать финансовой компенсации.

Прокурор Вард Фердинандюсс на суде отметил, что боевиков, причастных к сбиванию Boeing 777, будут судить по уголовному праву, так как они не представляют армию ни одного из государств, а значит, и не подпадают под конвенции, регулирующие правила и обычаи войны.

10 марта во время второго дня судебного заседания по делу о крушении рейса MH17 голландский прокурор Тейс Бергер заявил, что Россия хочет помешать расследованию катастрофы.