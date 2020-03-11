Китай готов предоставить Италии помощь в борьбе с коронавирусом

11.03.2020, 10:20, Новости дня

Китай готов предоставить Италии гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора со своим итальянским коллегой Луиджи Ди Майо, сообщает агентство «Синьхуа».

Ди Майо рассказал Ван И, что Италия столкнулась с дефицитом медицинских средств и оборудования, и попросил правительство Китая о помощи.

«Сейчас мы тоже хотим твердо встать плечом к плечу с итальянским народом. Несмотря на то, что на данный момент Китай пока все еще сам испытывает серьезную нужду в медицинских средствах, мы, преодолевая все трудности, выделим Италии маски и другие медицинские средства, а также нарастим поставки тех материалов и оборудования, в которых Италия остро нуждается», – сказал Ван И.

Он подчеркнул, что Китай готов послать группу медицинских специалистов для оказания Италии помощи в борьбе с эпидемией в случае такой необходимости.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее реальной.

В Италии в последние дни фиксируется наибольшая смертность от COVID-19. По состоянию на 10 марта 631 человек скончался после заражения коронавирусом. Общее число инфицированных, включая умерших и выздоровевших, достигло 8514. В стране объявили карантин.

По состоянию на начало суток 11 марта в Китае от коронавируса умерло 3158 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80 778, 61 475 из них вылечились и были выписаны. По данным Всемирной организации здравохранения, по состоянию на 10 марта за пределами Китая зарегистрировано 32 778 случаев заражения коронавирусом в 109 странах. 872 человека умерли, в том числе 186 – за последние сутки.