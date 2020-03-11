Объем ВРП на душу населения: Камчатка вновь опережает большинство дальневосточных соседей

11.03.2020, 10:18, Новости дня

Регион ставит новые рекорды

По валовому региональному продукту на душу населения Камчатский край опережает большинство субъектов Дальневосточного федерального округа. По итогам текущего года для региона этот показатель, являющийся одним из доминантных индексов успешности социально-экономического развития, превысил 750 тысяч рублей.

Несомненными лидерами по объему ВРП и в абсолютном, и в относительном значениях за счет добычи нефти, газа, минеральных ресурсов остаются Сахалинская область, а также Республика Саха. В Якутии в текущем году валовой региональный продукт превысил 1,1 триллиона рублей. ВРП Республики Саха составляет около 20 процентов общего дальневосточного валового продукта.

В ближайшие годы возможны изменения в составе дальневосточных регионов-лидеров по абсолютным показателям. Согласно обнародованным в октябре минувшего года прогнозам Минэкономразвития РФ, в связи с падением добычи углеводородов и снижением объемов морского промысла экономика Сахалинской области в ближайшие пять лет может просесть на 15 процентов.

Тогда, как у Камчатского края есть очевидные перспективы для наращивания масштабов промышленного и аграрного производств. Такая уверенность базируется на твердой прогнозной базе.

Инвесторы активно приходят на Камчатку

В настоящий момент основной прирост ВРП обеспечивает рыбохозяйственный комплекс полуострова. Камчатка является бесспорным российским лидером отрасли. В 2019 году в крае добыто более полутора миллионов тонн морепродуктов. Это составляет 45 процентов уловов в Дальневосточном федеральном округе и 31 процент – от общероссийского промысла. За 11 лет в развитие отрасли привлечено около 45 миллиардов рублей инвестиций – в том числе в строительство современных перерабатывающих предприятий и обновление промыслового флота.

Но рыбная отрасль уже в ближайшее время перестанет быть бесспорной экономической доминантой полуострова. В ближайшее время начнется реализация масштабных инфраструктурных проектов в области воздушной и морской логистики. Готова приступить к модернизации международного аэропорта Петропавловска-Камчатского управляющая компания, представляющая ГК «Ренова». На повестке дня – строительство морского терминала по перегрузке сжиженного природного газа акционерным обществом «НОВАТЭК» и его партнерами из Китая, Франции и Японии. Подтвердило намерение создать на восточном берегу полуострова контейнерный терминал для переработки грузов, следующих по Северному морскому пути, ООО «Приморская универсально-перегрузочная компания».

Суммарные инвестиции по этим проектам оцениваются в районе трех миллиардов долларов. Возникнут сотни дополнительных рабочих мест, жители края получат новые социальные возможности.

Реализация инфраструктурных транспортных проектов изменит не только камчатскую логистику, но и коренным образом переформатирует ситуацию с туризмом, индустриями гостеприимства и развлечений, энергетикой, аграрным сектором.

Не следует забывать и о развитии горнорудной отрасли региона. На Камчатке в минувшем году добыто 5 753 килограмма золота. Эксперты считают, что рубеж в 10 тонн благородного металла для горняков полуострова не предел. Прирост добычи золота специалисты связывают с разработкой богатого Озерновского месторождения акционерным обществом «Сибирский горно-металлургический альянс», которому интегрироваться в региональную экономику и реализовать проект на протяжении многих лет помогали Правительство края и Корпорация развития Камчатки. Значительная часть уставного капитала акционерного общества принадлежит кипрской инвестиционной компании.

Недавно АО «СиГМА» объявило о готовности дополнительно инвестировать в проект более трех миллионов евро для завершения второго этапа строительства горно-металлургического комбината на Озерновском золоторудном месторождении в текущем году. Запуск второй очереди позволит предприятию добывать до двух тонн золота в год.

Реализация проектов, о которых рассказано, перспектива, хоть и недалекого, но все-таки будущего. Однако уже сегодня есть зримые результаты камчатского развития. Только резидентами ТОР и СПВ в региональную экономику вложено за последнее время около 15 миллиардов рублей, реализовывались и другие проекты. Все это и позволило краю выйти на один из самых высоких в ДФО объем валового регионального продукта на душу населения, что, в свою очередь, дало возможность начать в крае серьезные социальные преобразования.

Камчатский край обладает целыми рядом преимуществ

Уже по итогам текущего года Камчатка в результате анализа нескольких десятков параметров, оцениваемых независимыми экспертами, по уровню жизни опередила все дальневосточные регионы. Да, в общенациональном списке край занимает 30 место. Это, значит, что мы далеки от лучших российских стандартов, но очевидно, что движение вверх началось.

Способствуют этому и меры регионального правительства, законодательного собрания края, направленные на повышение деловой активности на территории полуострова, привлечение российских и зарубежных инвестиций. Одним из направлений такой деятельности является формирование оптимальной регуляторной базы, призванной создать благоприятные условия для социально-экономического роста.

Так, в минувшем месяце приняты поправки в краевой закон о критериях, позволяющих инвесторам получать земельные участки в аренду без проведения торгов. Новеллы касаются предпринимателей, реализующих деловые инициативы в жилищном строительстве и в сфере создания лечебно-профилактических учреждений. Для них значительно снижены объемы инвестиций, при которых они могут претендовать на получение льгот по земельным участкам.