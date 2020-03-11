Путин дал оценку отношениям РФ и США

11.03.2020, 10:11, Новости дня

Уровень отношений между Москвой и Вашингтоном в данный момент можно оценить «между двойкой и тройкой, но ближе к тройке», считает президент РФ Владимир Путин.

Президент сказал в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину», что оценивает российско-американские отношения «где-то на троечку».

Он уточнил, что речь идет о промежутке «между двойкой и тройкой», но «ближе к тройке все-таки».

В качестве примеров положительных моментов в отношениях двух стран Путин привел сотрудничество в области борьбы с терроризмом, а также рост в последние два года взаимного товарооборота.

Глава государства рассказал также, что он его американский коллега Дональд Трамп обращаются друг к другу по имени: «Он меня Владимиром называет, я его – Дональдом».

Российский лидер затруднился сказать, с кем из американских президентов, начиная с покинувшего Белый дом в январе 2001 года Билла Клинтона, ему было комфортнее общаться.

«У меня со всеми были на самом деле достаточно конструктивные отношения», – отметил Путин.

В частности, он вспомнил «добрые отношения» с Джорджем Бушем-младшим, занимавшим президентский пост в 2001-2009 годах.

При этом Путин не согласен с тем, что у американской нации могут быть особые права на международной арене. Комментируя свои отношения с бывшим президентом США Бараком Обамой, российский лидер напомнил, что тот озвучивал именно такую позицию: «Он уже сказал, что американцы – это особая нация, у них особые права, эксклюзивные, чуть ли не на весь мир. Я с этим не могу согласиться».

Он подчеркнул, что «господь всех создал одинаковыми с одинаковыми правами».

«И поэтому говорить, что у кого-то есть эксклюзив на что-то, мне кажется, абсолютно неоправданно», – заключил президент.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Трамп отказался отмечать День Победы в Москве.