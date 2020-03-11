Политолог спрогнозировал выход Сандерса из президентской гонки

11.03.2020, 10:11, Новости дня

«Скорее всего Берни Сандерс в ближайшее время признает реальность и выйдет из борьбы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Так он прокомментировал победу бывшего вице-президента США Джо Байдена на первичных выборах Демократической партии в штатах Миссисипи и Миссури.

«Не похоже, что у Берни Сандерса есть шансы на успех в этой гонке. Судя по всему, перелом произошел на голосовании в прошедший Супервторник. Тогда руководству Демократической партии США удалось очень эффективно мобилизовать практически всех выбывших кандидатов на поддержку Джо Байдена. И это сработало», – отметил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

По его словам, Сандерс не обладает тем организационным ресурсом, который автоматически оказывается на стороне кандидата, которого поддерживает истеблишмент Соединенных Штатов.

«Поэтому произошло перераспределение поддержки, как и в предвыборной гонке 2016 года, когда Сандерс впервые принял участие в президентских выборах. У него нет резерва, ему не откуда нарастить поддержку. Она у него достаточно серьезная, но ее не хватит, чтобы переломить сопротивление истеблишмента. Поэтому, скорее всего, Сандерс через какое-то время признает реальность и выйдет из борьбы», – подытожил политолог.

Ранее бывший вице-президент США Джо Байден одержал победу на первичных выборах Демократической партии в штатах Миссисипи и Миссури.

В среду праймериз проходят в шести американских штатах. По их результатам будут распределены голоса 352 делегатов, которые на общем партийном съезде в ноябре выберут единого кандидата в президенты от Демократической партии.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Байден побеждает на праймериз в США.