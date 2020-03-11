Виктория Боня опубликовала свои детские фотографии

11.03.2020, 10:07, Разное

Модель Виктория Боня опубликовала свои детские фотографии, на которых ей ещё нет и 10 лет. Телезвезда поинтересовалась у своих поклонников, сильно ли она изменилась с того времени.

Экс-участница проекта «Дом-2» и преуспевающая модель Виктория Боня любит делиться с фолловерами подробностями личной жизни. В этот раз она решила опубликовать в социальной сети свой детский альбом с фотографиями из детства. Знаменитость отметила, что там ей нет ещё и 10 лет, и снимок действительно можно считать архивным. К тому же Виктория Боня не упустила возможности поинтересоваться у своих поклонников, как им её стиль того времени, и похожа ли она сейчас на себя в детские годы.

Фанаты Виктории Бони не стали скрывать восхищения после просмотра личного фотоальбома своего кумира. Они поблагодарили знаменитость и сделали акцент на её губах. Всё дело в том, что Виктория Боня от рождения обладала весьма выразительными устами, и архивные фото это подтверждают. Таким образом модели удалось раз и навсегда поставить точку в спорах о пластике лица.



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