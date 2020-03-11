Военный самолет потерпел крушение в Пакистане

11.03.2020, 10:01, Новости дня

Самолет ВВС Пакистана разбился в Исламабаде, информирует Reuters со ссылкой на представителя ВВС.

На место происшествия прибыли полиция и пожарные, отмечает телеканал Geo TV со ссылкой на источники.

Спасатели пытаются ликвидировать возгорание, которое возникло в результате крушения, передает ТАСС.

Ранее учебно-боевой истребитель Mirage ВВС Пакистана разбился во время тренировочного полета в провинции Пенджаб на северо-востоке страны.