Военный самолет потерпел крушение в Пакистане
11.03.2020, 10:01, Новости дня
Самолет ВВС Пакистана разбился в Исламабаде, информирует Reuters со ссылкой на представителя ВВС.
На место происшествия прибыли полиция и пожарные, отмечает телеканал Geo TV со ссылкой на источники.
Спасатели пытаются ликвидировать возгорание, которое возникло в результате крушения, передает ТАСС.
Ранее учебно-боевой истребитель Mirage ВВС Пакистана разбился во время тренировочного полета в провинции Пенджаб на северо-востоке страны.
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