Путин заявил о желании США держать Украину под контролем на деньги России

11.03.2020, 10:01, Новости дня

Власти США хотят обеспечить существование Украины за счет России, сообщил российский лидер Владимир Путин. По его словам, именно этим желанием объясняются действия Соединенных Штатов, направленные против строительства газопровода «Северный поток – 2».

«Они (США) Украину обхаживают и взяли ее под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина существовала в том числе и за наши деньги. Сами не хотят им деньги давать», – сказал глава государства в интервью ТАСС.

По словам Путина, речь идет в том числе о средствах, которые Москва платит за транзит газа в Европу по территории Украины. Под предлогом обеспечения этого транзита Вашингтон ввел санкции против проекта «Северный поток – 2», отметил президент.

Глава государства добавил, что РФ при этом все еще заинтересована в продолжении транзита. «Поменьше объем, но мы будем это делать», – отметил он.

По его мнению, после заключения нового транзитного соглашения между Россией и Украиной санкции следовало бы отменить, однако этого не происходит. Причиной этого Путин назвал желание обеспечить конкурентные преимущества американскому сжиженному газу.

«Обеспечить рынок сбыта своего товара исключительно в своих корыстных интересах во вред потребителю в Европе. Но если первичный источник энергии будет на 25-30% дороже, то это же опускает всю конкурентоспособность германской экономики и европейской», – отметил он.

Ранее замглавы МИД Александр Панкин заявил, что строительство газопровода «Северный поток – 2» будет завершено, даже несмотря на возможные новые санкции США.