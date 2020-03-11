Нацпроект привлек в дома культуры тысячи жителей Забайкалья

11.03.2020, 10:01, Новости дня

Власти Забайкальского края подвели промежуточные итоги работы по программам, реализуемым в рамках национального проекта «Культура». Как информирует пресс-служба забайкальского губернатора, речь идет о проведении за 2019 год капитального ремонта в 12 домах культуры, на что из федерального бюджета было выделено около 70 млн рублей.

«С момента открытия и в первые месяцы этого года капитально отремонтированные дома культуры посетили свыше 35 тыс. человек. Это говорит о том, что учреждения стали более востребованными», – передает REGNUM слова замминистра культуры Забайкальского края Татьяны Цымпиловой.

По ее словам, благодаря реализации нацпроекта у населения увеличился интерес к местным культурным мероприятиям.

Вместе с тем почти 500 из 1 тыс. 300 имеющихся зданий учреждений культуры Забайкалья все еще требуют ремонтных работ. В 2020 году проведение капремонта запланировано в 13 домах культуры, на что из федерального бюджета будет потрачено более 90 млн рублей.



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