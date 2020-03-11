Курс доллара вырос на открытии Мосбиржи

11.03.2020, 10:00, Новости дня

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился на 0,4% к уровню закрытия предыдущих торгов, достигая отметки в 71,72 рубля, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 10.00 мск курс евро прибавил 1,2% и торговался на уровне 81,48 рубля, передает ТАСС.

По состоянию на 10.04 мск курс рубля немного укрепился по отношению к американской и европейской валютам. К этому времени доллар торговался на уровне 71,59 руб. (+0,3%), а евро – по 81,27 руб. (+0,9%).

Ранее нефть подорожала в ожидании мер по поддержке экономики США.



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