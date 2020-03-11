Путин рассказал о нарушившем обещание не применять силу Саакашвили

11.03.2020, 9:59, Новости дня

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обещал, что не будет решать вопрос Южной Осетии и Абхазии силовым путем, но не сдержал слова, рассказал глава российского государства.

«Мы ж с ним много раз говорили на этот счет, когда он еще был президентом», – рассказал российский лидер в интервью для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

По его словам, он просил Саакашвили «ни в коем случае не пытаться решить вопросы Южной Осетии и Абхазии силовым способом», и грузинский президент обещал этого «никогда не делать».

«Не, не, я никогда этого не сделаю!» – и попер. Попер – получил!» – передает ТАСС слова Путина.

Говоря об охлаждении отношений РФ с Грузией, российский лидер заявил, что власти этой страны просто «отпрыгнули в сторону» от Москвы.

«И мы здесь ни при чем. Это пускай они скажут спасибо Михаилу Николаевичу», – заметил Путин.

В ночь с 7 на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту мирного населения и своих миротворцев, обеспечивавших мир в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 – российские военнослужащие. 26 августа 2008 года РФ признала независимость Южной Осетии.