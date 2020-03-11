Недвижимость дочери и внука Назарбаева арестовали в Британии

11.03.2020, 9:59, Новости дня

Власти Великобритании арестовали два особняка и квартиру в Лондоне, принадлежащие родственникам первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Недвижимость арестовали весной 2019 года, не разглашая адресов и имен собственников. И только сейчас судья Высокого суда Лондона разрешила раскрыть имена. Ими оказались дочь Нурсултана Назарбаева, спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида, передает «Русская служба Би-би-си».

Они купили недвижимость за более чем 100 млн долларов. Сейчас стоимость может быть намного выше, отмечает издание.

Дома и апартаменты оформлены на три офшора. Национальное агентство по борьбе с преступностью считает, что недвижимость купили на преступные доходы Рахата Алиева, бывшего супруга Дариги Назарбаевой и отца Нурали Алиева. Адвокат собственников заявил, что Дарига Назарбаева и Рахат Алиев развелись в 2007 году, поэтому тот не может быть связан с недвижимостью, купленной в 2008 году.

По закону «О доходах неустановленного происхождения» в Британии владельцы имущества должны объяснить британским властям источник своего состояния. Если собственники оспорят арест, то его отменят, иначе им нужно будет доказать происхождение средств.

В 2008 году Рахат Алиев, занимавший ранее пост посла Казахстана в Австрии, был заочно приговорен на родине в общей сложности к 40 годам лишения свободы за подготовку к захвату власти и организацию преступной группы, занимавшейся похищениями людей.

Алиев был арестован в июне 2014 года в Вене. Сообщалось, что экс-дипломат сдался добровольно и намерен сотрудничать с правоохранительными органами. В декабре прокуратура Вены предъявила Алиеву обвинения в убийстве. По информации австрийских СМИ, Алиева обнаружили повешенным с помощью бинтов на одежном крючке в день, когда должен был состояться суд над подозреваемыми, угрожавшими ему убийством в тюрьме.