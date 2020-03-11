Aurus — наш? В ФСО рассказали подробности о российских лимузинах

11.03.2020, 9:42, Новости дня

Директор Музейно-выставочного технического центра Автомотоклуба ФСО Сергей Паронджанов сообщил, что автомобили проекта Aurus являются чисто российской разработкой.

По его словам, которые приводит РИА Новости, Aurus — полностью российский автомобиль, разработанный на своей платформе с нуля, причем в условиях международных санкций.

«Вот на примере Aurus, который сейчас есть, это, по сути, с нуля созданная платформа, с нуля созданный автомобиль. Понятно, что в условиях санкций мы не могли использовать иностранные комплектующие. Нам приписывают, что это взято там и там, но все забывают, про санкции. Даже если бы мы захотели, мы бы не смогли. Aurus — отечественный автомобиль» — сказал он.

При этом Параджанов добавил, что в ходе разработки Aurus брали не только лучшие решения у иномарок, но и заимствовали проверенные решениях советского автопрома.

В начале марта мы уже писали, что число желающих купить роскошные Aurus превысило 700 человек.

Как сообщалось ранее, промышленная сборка седанов Aurus Senat на мощностях группы Sollers в зоне «Алабуга» начнется только в 2021 году — вероятнее всего, весной. Примерно через год после этого планируется старт сборки внедорожника Komendant. Какую долю заказов в общем объеме составляют заявки на внедорожник, неизвестно, но ранее руководство проекта заявляло, что именно «Комендант» должен стать самой массовой машиной бренда — если в случае производства до 5 тысяч экземпляров в год можно говорить о массовости.

Aurus Komendant официально еще не рассекречен. По некоторым данным, компания представит роскошный внедорожник на Московской выставке в августе, а сертификационные процедуры будут завершены к концу нынешнего года.

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