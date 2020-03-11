«Алиса» научилась читать интернет вслух

11.03.2020, 9:42, Новости дня

Любую страницу в «Яндекс.Браузере», на которой есть достаточно большой связный текст, теперь можно прослушать при помощи голосового ассистента «Алиса». Об этом Вестям.Ru сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Помощница умеет автоматически выбирать для чтения вслух главный текст на странице, при этом не обращая внимания на рекламу и навигацию (пункты меню, кнопки и т.п.) Например, пользователь может прослушать заинтересовавшую статью во время прогулки, убрав телефон в карман. Новая способность «Алисы» пока доступна только для платформ Android и Windows.

Страницы, где функция может сработать, в «Яндекс.Браузере» теперь будут отмечены кнопкой с изображением наушников — на нее нужно нажать, чтобы голосовая помощница начала чтение. На компьютере для этого достаточно голосовой команды: «Слушай, Алиса, прочитай эту страницу». Кроме того, можно выделить фрагмент текста и выбрать в контекстном меню (отображается по нажатию правой кнопки мыши) пункт «Озвучить».

Ставить воспроизведение на паузу пока немного неудобно, по крайней мере в мобильной версии «Яндекс.Браузера» — нужно открыть страницу, которую «Алиса» зачитывает, и снова нажать на кнопку с наушниками. На компьютере для этого пригодится панель браузера с кнопками для управления музыкой.

Неделю назад о внедрении похожей функции объявила Google: «Ассистент» научился озвучивать текст на любых страницах в интернете. Возможность доступна в браузере Chrome, а также приложениях Google и «Новости Google» для 40 языков, включая русский — пользователю достаточно произнести команду «О’кей, Google, прочти это».

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Вести.Hi-tech