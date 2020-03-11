Самые высокооплачиваемые сотрудники работают в финансовой и банковской сферах

11.03.2020, 9:43, Новости дня

В Росстате назвали самые высокооплачиваемые сферы деятельности по итогам 2019 года.

Так сотрудники финансовой и страховой сфер в России получал наиболее высокие зарплаты в прошлом году, где средняя стоимость оплаты труда составила 102,99 тыс. рублей.

Следом с средней зарплатой в 88,9 тыс. руб. находятся работники сферы добычи полезных ископаемых. В области в сфере информации и связи, а также научной, технической и профессиональной деятельности были зафиксированы высокие показатели: 74,4 тыс. руб. и 72,9 тыс. руб. соответственно.

Наиболее низкая оплата труда была отмечена в сфере предприятий общественного питания и гостиниц с показателем в 27,9 тыс. руб. и у занятых в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (31,6 тыс. рублей).



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