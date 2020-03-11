В Лондоне арестовали недвижимость семьи Назарбаевых на 100 млн долларов США

11.03.2020, 9:36, Новости дня

Власти Великобритании арестовали недвижимость в Лондоне, принадлежащую родственникам первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает ВВС.

«Хорошо охраняемый особняк с подземным бассейном и кинотеатром на одной из самых дорогих улиц страны Бишопс-авеню, дом в престижном районе Хайгейт и огромная квартира в Челси были арестованы по запросу британских правоохранительных органов весной прошлого года», – пишет издание.

Суд раскрыл имена собственников только сейчас. Ими оказались дочь Нурсултана Назарбаева, спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида. Они купили недвижимость на сумму более $100 млн и оформили ее на три офшора. Сейчас стоимость может быть намного выше, отмечает издание.

По данным Национального агентства по борьбе с преступностью, недвижимость могли купить на преступные доходы Рахата Алиева, бывшего супруга Дариги Назарбаевой и отца Нурали Алиева. Адвокат собственников заявил, что Дарига Назарбаева и Рахат Алиев развелись в 2007 году, поэтому тот не может быть связан с недвижимостью, купленной в 2008 году.

Недвижимость арестовали по закону «О доходах неустановленного происхождения». Теперь дочь и внук Назарбаева должны доказать, откуда у них появились деньги на покупку недвижимости. В случае если им это не удастся, дома и квартиру продадут на аукционе.

В феврале 2020 года политического убежища у Великобритании попросил внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев, который сейчас живет в Лондоне. Он обвинил власти Казахстана в «высокомасштабной» коррупции и сказал, что разочаровался в дедушке. «Я оказался в центре этой жадности и ненасытности моей семьи, а в частности, моей мамы (Дариги Назарбаевой и ее мужа Кайрата Шарипбаева)», – подчеркнул Айсултан Назарбаев.