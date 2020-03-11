Китай поможет Италии в борьбе с коронавирусом. В Молдове – карантин

11.03.2020, 9:36, Новости дня

Китай предоставит Италии гуманитарную помощь для борьбы с новым типом коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

«Несмотря на то, что на данный момент Китай пока все еще сам испытывает серьезную нужду в медицинских средствах, мы, преодолевая все трудности, выделим Италии маски и другие медицинские средства, а также нарастим поставки тех материалов и оборудования, в которых Италия остро нуждается», – сказал глава МИД КНР. Он добавил, что в случае необходимости Китай готов послать группу медицинских специалистов для оказания Италии помощи в борьбе с эпидемией.

В Италии зарегистрирована самая крупная вспышка коронавируса среди европейских стран. По данным Всемирной организации здравоохранения, число заболевших там превысило 9 тысяч человек, умерли более 400 пациентов. Власти страны запретили все массовые мероприятия, закрыли школы и университеты, а также ограничили передвижение граждан по стране.

Накануне в рамках борьбы с распространением коронавируса для посещения были закрыты собор и площадь Святого Петра в Ватикане. Запрет будет действовать до 3 апреля. Новые ограничения коснулись не только туристов, но и сотрудников Ватикана. Так, например, ограничен доступ в аптеку и супермаркет: одновременно в помещениях должны находиться столько людей, чтобы они могли соблюдать дистанцию друг от друга не менее метра.

В Молдове, которая является лидером среди европейских стран по числу гастарбайтеров, уезжающих на заработки преимущественно в Италию, с сегодняшнего дня на карантин закрываются все школы, детские сады и вузы. Также вступает в силу запрет на собрания в общественных местах и проведение многолюдных мероприятий.

Карантин продлится до 23 марта, но сроки могут быть пересмотрены.

На данный момент в стране выявлено три случая коронавируса, более 6 тысяч человек находятся под постоянным наблюдением врачей.

Еще несколько дней назад в аэропорту Кишинева ежедневно приземлялись десятки рейсов из Милана, Вероны и других городов на севере Италии. Это значит, что каждый день в страну въезжали сотни человек из зоны эпидемии. На данный момент многие рейсы в обоих направлениях отменены. Премьер-министр страны Ион Кику заявил, что вскоре авиасообщение с Италией будет полностью приостановлено.

Также на карантин закрылись учебные заведения в Чехии, Словакии и Греции.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин из-за распространения коронавируса запретил проводить до 10 апреля массовые мероприятия, если в них будут участвовать более пяти тысяч человек. Запрет распространяется на «спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия», сказано в указе мэра Москвы.

Тем временем в Турции зафиксировали первый случай заболевания COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. По его словам, заболевший – гражданин Турции, заразившийся коронавирусом во время пребывания в Европе.

В Китае cвыше 76% человек, зараженных коронавирусом, вылечились и были выписаны, в больницах остаются около 16 тысяч пациентов.

По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зарегистрированы 80 754 подтвержденных случая заболевания: за сутки в КНР коронавирус выявили у не менее чем 19 человек. Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, составляет 114 744 человека.