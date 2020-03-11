Коронавирус SARS-CoV-2. Сегодня Кабмин может ввести карантин по всей территории Украины

11.03.2020, 9:35, Новости дня

Сегодня Кабинет Министров Украины рассмотрит вопрос введения карантина в учебных заведениях и запрета на проведение всех массовых мероприятий из-за распространения коронавируса. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщил источник в правительстве.

«Состоится заседание правительства, на котором будет принято решение о применении ограничений. Они будут касаться карантина в учебных заведениях – школах, университетах», – отметил собеседник агентства.

Планируется, что карантин будет объявлен на общенациональном уровне, дальнейшие решения будут приниматься местными властями.

Также Кабмин может ввести запрет на проведение спортивных соревнований и других массовых мероприятий на всей территории страны.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее вполне реальной.

По состоянию на начало суток 10 марта с момента начала вспышки нового коронавируса в Китае заболело 80 754 человека, 3136 умерли, 59 897 выздоровели. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 9 марта за пределами Китая коронавирусной инфекцией заразилось 28 673 человека в 104 странах. Смертельных случаев 686, 202 из них – за последние сутки.

В Украине зафиксирован один случай инфицирования коронавирусом, еще пять человек проверяют.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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