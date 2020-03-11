В Китае за сутки от коронавируса умерло 22 человека, заразилось 24

11.03.2020, 9:35, Новости дня

По состоянию на начало суток 11 марта в Китае от коронавируса умерло 3158 человек, 22 из них скончались за последние сутки в провинции Хубэй. Об этом сообщает Национальный комитет КНР по здравоохранению.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80 778 человек, 61 475 из них вылечились и были выписаны.

За сутки зарегистрировано 24 новых случая заражения.

В Гонконге, Макао и на Тайване подтверждено 177 случаев инфицирования.

По данным Всемирной организации здравохранения, по состоянию на 10 марта за пределами Китая зарегистрировано 32 778 случаев заражения коронавирусом в 109 странах. 872 человека умерли, в том числе 186 – за последние сутки.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее вполне реальной.

В Украине зафиксирован один случай инфицирования коронавирусом, еще пять человек проверяют.



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