Силовики в Крыму проводят обыски в домах крымских татар – активисты

11.03.2020, 9:35, Новости дня

В аннексированном Крыму сегодня утром российские силовики пришли с обысками в дома крымских татар в Бахчисарае и Бахчисарайском районе. Об этом сообщает общественная организация «Крымская солидарность» на своей странице в Facebook.

По данным активистов, обыски проходят в доме историков Шукри Сейтумерова и Сейтумера Сейтумерова, стримеров «Крымской солидарности» Амета Сулейманова и Сейдамета Мустафаева, у Рустема Сейтмеметова и Айдера Сулейманова.

В доме Сейдамета Мустафаева обыск завершился. Его не было дома, вместо него забрали его пожилого отца Энвера Мустафаева. Также после обыска забрали Рустема Сейтмеметова и Сейтумера Сейтумерова.

Причины обыска пока неизвестны. 

⚡️ОБЫСКИ В БАХЧИСАРАЕ UPD_8. Амета Сулейманова увезли на обыск в магазин (он работает менеджером в магазине мобильной…

Posted by Крымская солидарность on Teisipäev, 10. märts 2020

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

По данным заместителя постоянного представителя президента в Крыму Тамилы Ташевой, после аннексии Россией в 2014 году полуостров покинули более 25 тыс. крымских татар. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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