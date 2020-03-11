Связали мужа и украли 15 млн рублей: к российской чиновнице наведались грабители

11.03.2020, 9:34, Новости дня

Неизвестные ворвались в подмосковный дом к заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

Неизвестные ворвались в частный дом в Люберцах к заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.

Вооруженные грабители связали и избили мужа чиновницы, летчика Юрия Свинцова и, по некоторым данным, рабочего, который был в доме. Нападавшие украли 200 тысяч евро (около 15 миллионов рублей по нынешнему курсу) и ведомственные награды. После этого они скрылись. 

Дом супругов не охранялся и не был оборудован сигнализацией, поэтому воры смогли попасть внутрь и ограбить ее, просто выломав оконную решетку.

Самой Альбины Свинцовой в момент нападения в доме не было. Как в правительстве ЯНАО, в это время она была в Салехарде. Позже появилась информация, что чиновница ушла на больничный.

Альбина Свинцова является одной из самых влиятельных госслужащих в регионе. Главным финансистом округа она работала еще при экс-губернаторах Юрии Неелове и Дмитрии Кобылкине. По итогам 2018 года Свинцова задекларировала почти 51 миллионов рублей дохода, два земельных участка (1285 и 2458 квадратных метров), два жилых дома (624,7 и 608,9 квадратного метра) и квартиру (75,9 квадратного метра).

Юрий Свинцов — бывший заместитель командующего Центральным военным округом по материально-техническому обеспечению. В отставку ушел в 2012 году. 



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