Сестра Ким Кардашьян объяснила свое желание ходить дома обнаженной

11.03.2020, 9:30, Разное

Старшая сестра знаменитости Ким Кардашьян Кортни объяснила причину своего желания ходить дома обнаженной и публиковать откровенные снимки. Модель чувствует себя максимально комфортно совсем без одежды и не любит скрывать своё тело.
Кортни Кардашьян неоднократно публиковала в социальных сетях различные откровенные фотографии и даже не всегда использует ретушь для устранения дефектов своего тела. Также знаменитость не раз упоминала, что дома предпочитает ходить вообще без одежды. Многие интересовались, в чем же причина такой любви к оголённости. Сестра Ким Кардашьян в одном из интервью, решила объяснить свою позицию. Она любит свою фигуру, ей нравится, как выглядит её тело. Именно поэтому в откровенных нарядах или вообще нагой модель чувствует себя наиболее комфортно.

Кортни Кардашьян выделяется на фоне других зарубежных знаменитостей как раз своим нежеланием использовать много фотошопа на фотографиях, особенно касающихся её личного времяпровождения. Модель предпочитает вовсе не обрабатывать снимки с отдыха или когда находится в кругу семьи.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Мнение: Атавизмы инфантилизма

30.01 / Ковбои в городе: Ирина Шейк представила стильный образ на прогулке с дочкой и мамой

27.01 / Специалисты назвали преимущества употребления зеленого чая перед сном

10.03 / Мнение: Педофил — не педофил? Убил 13-летнюю девочку — изнасилование на себя не берет

10.02 / Любовь Успенская посвятила песню дочери после обвинений в рукоприкладстве

04.01 / Дарья Пынзарь с семьей чуть не попала в ДТП на отдыхе в Турции

12.01 / Мнение: США против Ирана. Перспективы «более безопасного региона»

26.01 / «Тут все гораздо проще»: Оксана Самойлова готовится к родам в Майами

24.01 / 5 cамых стильных монархов недели (18-24 января)

09.01 / Сын Плющенко и Рудковской продемонстрировал разминку и работу над эмоциями перед шоу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика