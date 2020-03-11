Сестра Ким Кардашьян объяснила свое желание ходить дома обнаженной

11.03.2020, 9:30, Разное

Старшая сестра знаменитости Ким Кардашьян Кортни объяснила причину своего желания ходить дома обнаженной и публиковать откровенные снимки. Модель чувствует себя максимально комфортно совсем без одежды и не любит скрывать своё тело.

Кортни Кардашьян неоднократно публиковала в социальных сетях различные откровенные фотографии и даже не всегда использует ретушь для устранения дефектов своего тела. Также знаменитость не раз упоминала, что дома предпочитает ходить вообще без одежды. Многие интересовались, в чем же причина такой любви к оголённости. Сестра Ким Кардашьян в одном из интервью, решила объяснить свою позицию. Она любит свою фигуру, ей нравится, как выглядит её тело. Именно поэтому в откровенных нарядах или вообще нагой модель чувствует себя наиболее комфортно.

Кортни Кардашьян выделяется на фоне других зарубежных знаменитостей как раз своим нежеланием использовать много фотошопа на фотографиях, особенно касающихся её личного времяпровождения. Модель предпочитает вовсе не обрабатывать снимки с отдыха или когда находится в кругу семьи.