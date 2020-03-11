Появилась необычная тема Ubuntu для MIUI 11

11.03.2020, 9:30, Разное

Дизайнер Bruno Cortez разработал необычную тему для мобильных устройств Xiaomi, работающих под управлением MIUI 11. Новинка получила название Ubuntu MIUI Theme.
Рабочий стол и экран блокировки украсили оригинальные часы. На локскрине имеется необычная пиктограмма, указывающая, куда приложить палец, чтобы разблокировать смартфон. Новую тему уже протестировали на модели Mi 9T, наделенной подэкранным сканером дактилоскопии.

Ubuntu MIUI Theme выполнена в серых и черных тонах, что при выборе режима обычного или темного существенно не отражается на внешнем виде. Отличия заключаются в изменении цвета в меню сообщений и звонка. В светлом режиме они будут в белых тонах, а темном установится черный цвет, а шторка меню сохранит серый оттенок, но лишится прозрачности.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.03 / Ученые: Все цвета радуги помогают мозгу при настройке биоритмов

05.01 / Диетолог рекомендует способы избавления от целлюлита

20.02 / Наука: Заедать ночной голод нужно с умом

16.02 / Диана Арбенина ругалась матами на концерте в Москве

28.01 / Прокуратура открыла уголовное дело по ДТП под Калугой с погибшими детьми

11.03 / Трамп не приедет в Москву на празднование 75-летия Победы

04.01 / Мнение: Просто о сложном. Откуда берутся дизлайки

17.01 / Ранил осколком стекла: в петербургском кафе произошла потасовка

25.02 / В Сети появились сделанные на Урале снимки «неонового» полярного сияния

08.03 / «Без девчонок никуда»: Максим Матвеев поздравил всех женщин с 8 Марта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика