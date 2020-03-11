Появилась необычная тема Ubuntu для MIUI 11

11.03.2020, 9:30, Разное

Дизайнер Bruno Cortez разработал необычную тему для мобильных устройств Xiaomi, работающих под управлением MIUI 11. Новинка получила название Ubuntu MIUI Theme.

Рабочий стол и экран блокировки украсили оригинальные часы. На локскрине имеется необычная пиктограмма, указывающая, куда приложить палец, чтобы разблокировать смартфон. Новую тему уже протестировали на модели Mi 9T, наделенной подэкранным сканером дактилоскопии.

Ubuntu MIUI Theme выполнена в серых и черных тонах, что при выборе режима обычного или темного существенно не отражается на внешнем виде. Отличия заключаются в изменении цвета в меню сообщений и звонка. В светлом режиме они будут в белых тонах, а темном установится черный цвет, а шторка меню сохранит серый оттенок, но лишится прозрачности.