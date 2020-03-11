В Крыму девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и иномаркой

11.03.2020, 9:30, Разное

В Крыму на одном из участков автотрассы Джанкой–Симферополь столкнулись легковая машина южнокорейской марки Daewoo и микроавтобус с пассажирами. В ДТП, случившемся под вечер 10 марта, девять человек получили различные травмы.

Как рассказали в МВД Республики Крым, 46-летний мужчина, управлявший иномаркой, при выезде на главную дорогу с второстепенной не уступил дорогу микроавтобусу Mercedes Sprinter, имевшему преимущество. В итоге транспортные средства не смогли разминуться и столкнулись. По предварительной версии правоохранителей, именно действия водителя Daewoo Lanos спровоцировали серьезное ДТП.

В ведомстве подтвердили данные о девяти пострадавших, которым потребовалась помощь медиков. В ближайшие больницы доставили трех человек, находившихся в салоне иномарки, включая трехлетнего малыша, и шестерых пассажиров микроавтобуса.