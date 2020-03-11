Минск заявил о сближении позиций с Москвой на фоне падения мировых цен на нефть

11.03.2020, 9:28, Новости дня

Ситуация с ценами на нефть, сложившаяся после развала сделки ОПЕК+, сближает позиции Москвы и Минска в вопросах поставок нефти, сообщил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Румас заявил, что «один из вопросов, которые нам сегодня предстоит обсудить, – это поставки энергоносителей». Он считает, что «та рыночная ситуация, которая есть сегодня с ценами на нефть, она сближает наши позиции и уменьшает те расхождения цифровые, которые у нас есть», передает ТАСС.

Белорусский премьер также рассчитывает, что стороны согласуют позиции по углублению интеграции к 10 апреля.

Ранее Белоруссия увидела в обвале цен на нефть возможность договориться с Россией.

До этого глава белорусского МИДа Владимир Макей заявил, что Минск не видит смысла работать с Москвой по углублению интеграции, пока не решены вопросы поставок нефти.

Перед этим президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в том, что она «с помощью вентиля на нефтяной трубе пытается решить выгодные для себя вопросы».



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