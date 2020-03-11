Японский индекс NIKKEI упал до минимума с декабря 2018 года

11.03.2020, 9:11, Новости дня

Основной индекс японской фондовой биржи Nikkei 225 по итогам торгов упал до минимальной отметки с декабря 2018 года, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов японский индекс снизился на 2,3%. Падение индекса связано с опасениями за перспективы мировой экономики в свете распространения коронавируса, передает РИА «Новости».

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти. После этого цены на черное золото начали резко снижаться, обрушились и фондовые рынки в разных странах.

Президент Владимир Путин заявлял, что цены на нефть меняются, вместе с ними курс нацвалюты и биржи, однако РФ пройдет все это достойно, экономика страны будет укрепляться.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему резко падают курс рубля и цены на нефть.