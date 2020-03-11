Минфин дал прогноз цен на бензин в России

11.03.2020, 9:11, Новости дня

Цены на бензин в РФ не снизятся, как это происходит в США на фоне обвала цен на нефть, но и расти не должны, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.

«Я не думаю, что будет снижение цен на бензин, но расти они не должны, это точно», – передает РИА «Новости» ответ Сазанова на вопрос, снизятся ли цены на бензин в РФ вслед за снижением цен в США. Они снижаются из-за обвала нефтяных котировок.

6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти, в итоге с 1 апреля оно перестанет действовать. Цены на нефть начали резкое падение, вслед за этим обрушились рынки в разных странах, в том числе американские, торги на которых пришлось даже приостанавливать.