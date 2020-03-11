Ученые: Чрезмерное употребление сахара приводит к нарушению сердечного ритма

11.03.2020, 9:07, Разное

Учёные установили, что чрезмерное употребление сахара вызывает нарушению ритма сердцебиения. Это может привести с острой сердечной недостаточности и серьёзно навредить здоровью всей сердечно-сосудистой системы.
Исследователи изучили показатели людей с диагностированным синдромом удлинённого интервала. Их интересовало, как именно на организм влияет употребление в пищу сладостей в чрезмерном объеме. Оказалось, что в этом случае количество вырабатываемого инсулина вдвое выше, чем необходимо. Таким образом уровень глюкозы в крови падает до очень низкого значения. К тому же гормон, который должен регулировать данный показатель и при необходимости повышать уровень сахара, тоже работает нестабильно. Всё это приводит к тому, что даже небольшой порции сладостей для человека с нарушенным сердечным ритмом достаточно, чтобы серьёзно навредить сердцу.

Врачи настоятельно рекомендовали всем людям с синдромом удлинённого интервала более ответственно подходить к своему рациону. Они также предупредили, что таким гражданам категорически запрещается употреблять спиртные напитки даже в малых количествах. В противном случае у человека может проявиться острая сердечная недостаточность.



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