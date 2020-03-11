Мнение: Она наказала таксиста — в Москве любого водителя можно «уничтожить»

11.03.2020, 9:06, Разное

Нет, не было обвинений в изнасиловании, прочих глупостей. Похвасталась в комментариях смекалкой девушка. Как надо «уничтожать» «подлых» таксистов. Большой вопрос — кто подлый? Вы как думаете? Она не чинила с таксистом разборки, не обзывала, не истерила. «А то еще будет снимать на камеру». Сегодня, кстати, в сети новое видео с девушкой-хамкой. Он всего лишь отказался везти эту девицу с собакой — среднего размера таксой. Она и стукнула на него по специальной линии — «антисанитария салона» — и его отключили от агрегатора, теперь денег не заработает, попал на проверку. Причем, подлый шаг, и правда. Сначала отключают — потом назначают проверку. Таксист в это время бедствует.

— Ничего, — говорю, — что в таксисты идут не от хорошей жизни, а в тяжелой жизненной ситуации?

— Ничего, будет знать.

— А ты собаку в заказе указала?

— Нет.

— А он прямо отказался тебя везти?

— Просил подстелить что-то, и сказал, что собака не указана, а за нее доплата. А я платить ничего не собираюсь. И собаку бы на руках подержала.

— Зря ты так. Для тебя — копейки, а человек реально остался без денег. Вдруг ему даже продукты теперь не на что купить? А ему семью кормить.

— Да пошел он!

В общем, теперь любого таксиста можно уничтожить дня на три-четыре, пока не пройдет проверка. С ней не очень-то спешат. Отключенный от системы, он не сможет работать. Девушке, конечно, за такую подлость еще прилетит свыше — не бывает так, чтобы человек совершил что-то дурное, и в порядке. Просто будет сидеть в дурном настроении и думать — что случилось, что мне так плохо? А просто ты подлость совершила. И все.

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