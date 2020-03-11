УЕФА попросил страны-организаторы Евро-2020 провести матчи, несмотря на коронавирус

11.03.2020, 9:01, Новости дня

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) просит власти стран, принимающих матчи чемпионата Европы 2020 года, обеспечить проведение турнира в установленные сроки, несмотря на распространение коронавируса/

«Основываясь на рекомендациях, полученных от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), УЕФА считает, что город может принимать матчи чемпионата Европы, если у него есть медицинская инфраструктура для лечения пациентов с коронавирусом, а также если он при этом предоставляет необходимые условия для обслуживания десятков тысяч болельщиков», – передает ТАСС слова источникав УЕФА.

По его словам, УЕФА не получал запросов от властей стран-хозяек об изменении сроков или отмене матчей чемпионата Европы. Также источник отметил, что в случае необходимости стадион «Уэмбли» в Лондоне может принять дополнительные матчи.

Ранее предматчевые рукопожатия в играх УЕФА запретили из-за коронавируса.