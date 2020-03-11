Глава минфина Эстонии объявил о начале экономического кризиса

11.03.2020, 9:00, Новости дня

В Эстонии начался экономический кризис, сообщил министр финансов страны Мартин Хельме.

Хельме заявил, что «такого резкого падения не было с 2008 года», и «это будет иметь последствия в реальной жизни», передает «Интерфакс» со ссылкой на национальную телерадиовещательную компанию Эстонии ERR.

«Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение. Предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать», – добавил он.

По словам главы эстонского минфина, вопрос теперь состоит в том, как свести к минимуму последствия кризиса в стране и извлечь из него какую-то пользу.

«Однако планирование наперед практически невозможно из-за непредсказуемо меняющейся ситуации», – отметил он.

«Мы видим, что все произошло в течение двух месяцев, в европейском контексте – двух недель. Первый вывод – такой плохой «видимости», как сейчас в экономике, у нас никогда не было. Мы не имеем возможности прогнозировать, что будет через две недели, через два месяца», – добавил министр.

По словам Хельме, западные страны в данный момент оказались в значительно более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года.

«Как у мировой, так и европейской экономики долговая нагрузка выше, чем десять лет назад. Безработица больше. Конкурентоспособность хуже, чем до кризиса 2008 года. Говорили, что будет плавное падение. Теперь вместо этого пузырь оглушительно лопнул», – сказал министр.

Он сообщил также, что правительство не намерено реагировать на кризис урезанием бюджетных расходов: «Если мы начнем урезать государственные расходы, то мы усилим спад. Этого нам точно делать нельзя».

По оценке Хельме, падение цен на нефть будет временным, и цены вернутся к уровню 60-65 долларов за баррель максимум в течение шести месяцев. Пока же в условиях резко подешевевшей нефти правительство намерено поддержать сланцевый сектор экономики.

Ранее сообщалось, что в среду нефть подорожала в ожидании мер по поддержке экономики США.

При этом Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) предупредило о повышенной вероятности начала финансового кризиса в России.