АКРА поставило рейтинг РФ на грань финансового кризиса

11.03.2020, 8:59, Новости дня

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) предупредило о повышенной вероятности начала финансового кризиса в России.

По данным АКРА, индекс финансового стресса, который оценивает приближенность экономической системы страны к кризисному состоянию, сейчас достигает 3,12 пункта. Единовременно РФ перешагнула через 2,5 пункта, сообщается на сайте агентства.

Индекс не означает перехода к кризису, а лишь говорит о повышенной вероятности данного сценария. В 2016 году показатель превышал критическую отметку в 2,5 пункта. Однако финансового кризиса за этим не последовало. 

Сейчас из негативных факторов на мировую экономику добавился коронавирус. Снижение экономической активности происходит из-за распространения инфекции вне пределах Китая, в связи с чем сокращается спрос на нефть.

АКРА указывает, что из-за падения нефтяных цен на фоне срыва сделки ОПЕК+ рубль существенно ослаб, а котировки на российском фондовом рынке снизились.

Ранее был дан прогноз по ценам на нефть после истечения срока сделки ОПЕК+.

Профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев заявил, что обвал цен на нефтяном рынке является экономической войной, в которой шансы РФ на победу высоки.



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