Определена самая уязвимая для кибермошенников категория россиян
11.03.2020, 8:59, Новости дня
Уровень доверчивости российских граждан напрямую зависит от их финансовой обеспеченности. Самыми уязвимыми для кибермошенников являются обеспеченные люди, сообщил консультант по интернет-безопасности Cisco Алексей Лукацкий.
По мнению эксперта, высокий уровень дохода приводит к тому, что люди расслабляются и становятся более доверчивыми, передает RT.
«Россия находится в промежуточной стадии, потому что у нас есть регионы достаточно благополучные, где пользователи имеют деньги и могут попасться на удочку мошенников. Также есть регионы не очень благополучные, и там пользователи гораздо менее доверчивы», – считает Лукацкий.
Он отметил, что «бесплатный сыр бывает только в мышеловке». Эксперт также посоветовал не кликать по сомнительным ссылкам и не проводить какие-либо тестовые платежи.
Ранее сообщалось, что в РФ появился новый вид телефонного мошенничества.
Также резко выросло число мошенничеств с бонусными баллами россиян.
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