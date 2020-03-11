Определена самая уязвимая для кибермошенников категория россиян

11.03.2020, 8:59, Новости дня

Уровень доверчивости российских граждан напрямую зависит от их финансовой обеспеченности. Самыми уязвимыми для кибермошенников являются обеспеченные люди, сообщил консультант по интернет-безопасности Cisco Алексей Лукацкий.

По мнению эксперта, высокий уровень дохода приводит к тому, что люди расслабляются и становятся более доверчивыми, передает RT.

«Россия находится в промежуточной стадии, потому что у нас есть регионы достаточно благополучные, где пользователи имеют деньги и могут попасться на удочку мошенников. Также есть регионы не очень благополучные, и там пользователи гораздо менее доверчивы», – считает Лукацкий.

Он отметил, что «бесплатный сыр бывает только в мышеловке». Эксперт также посоветовал не кликать по сомнительным ссылкам и не проводить какие-либо тестовые платежи.

Ранее сообщалось, что в РФ появился новый вид телефонного мошенничества.

Также резко выросло число мошенничеств с бонусными баллами россиян.